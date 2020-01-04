В США временно перестал работать сайт призывной службы. Сбой связывают с большими объемами трафика после "потоков дезинформации" о Третьей мировой войне.

Об этом сообщили в пресс-службе Selective Service в Twitter.

Как сообщалось ранее, в Пентагоне заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касим Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Сулеймани.

В связи с этим в соцсетях и средствах массовой информации появилось множество сообщений, спекулирующих на теме возможного начала Третьей мировой войны. За минувшие сутки пользователи из США искали “WW III” (World War 3) искали более 100 тысяч раз, о чем свидетельствуют данные Google Trends.

В актуальных темах украинского Twitter “WW III” все еще занимает одну из лидирующих позиций.

В связи с этим повысился и трафик сайта призывной службы США. Теперь он временно не работает.

“Если вы пытаетесь зарегистрироваться или подтвердить регистрацию, пожалуйста, зайдите позже сегодня, так как мы работаем над решением этой проблемы. Мы ценим Ваше терпение”, — говорится в сообщении службы.

При этом ранее на странице призывной службы появился пост о том, что чрезвычайного положения в стране не вводили и призывная служба работает в обычном режиме.

“Система Selective Service работает в обычном режиме. Введение чрезвычайного положения в стране требует проекта, который должны будут принять Конгресс и Президент”, — отметили в ведомстве.