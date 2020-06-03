Убийство темнокожего американца Джорджа Флойда полицейскими, вызвали ожесточенные протесты в США, а также других западных странах.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Сообщается, что демонстрации против расизма проходят также в Нидерландах, Великобритании и Франции.

Активисты в этих странах призывают обратить внимание на проблемы дискриминации по расовому признаку в своих странах.

“Если вы думаете, что у нас в Нидерландах, нет с этим проблем, вы должны присмотреться”, – рассказала Дженнифер Тош, основатель Black Heritage Amsterdam Tours, в Амстердаме.

В Лондоне протестующие вышли с плакатами с надписью “Великобритания не безвинна”. Также в Берлине протестовали около 2000 человек возле посольства США.

Отметим, во многих городах США проходят массовые протесты, включая столкновения. Активисты обращают внимание на проблему неоправданного насилия со стороны полицейских, что произвело к смерти Флойда, а также других случаев.

Напомним, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.