Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Сообщается, что демонстрации против расизма проходят также в Нидерландах, Великобритании и Франции.
Активисты в этих странах призывают обратить внимание на проблемы дискриминации по расовому признаку в своих странах.
“Если вы думаете, что у нас в Нидерландах, нет с этим проблем, вы должны присмотреться”, – рассказала Дженнифер Тош, основатель Black Heritage Amsterdam Tours, в Амстердаме.
В Лондоне протестующие вышли с плакатами с надписью “Великобритания не безвинна”. Также в Берлине протестовали около 2000 человек возле посольства США.
Отметим, во многих городах США проходят массовые протесты, включая столкновения. Активисты обращают внимание на проблему неоправданного насилия со стороны полицейских, что произвело к смерти Флойда, а также других случаев.
Напомним, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.
- В ночь на вторник, 2 июня, в результате общественных беспорядков на территории США, как минимум шестеро офицеров полиции пострадали вследствие полученных огнестрельных ранений.
- Офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил Джорджа Флойда, взяли под стражу.