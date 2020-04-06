Об этом говорится в переводе статьи CNN, опубликованной #Буквами.

“Быстрые меры были предприняты в то время, когда другие страны все еще обсуждали, стоит ли вообще предпринимать какие-либо действия”, – сказано в материале.

Кроме того, в статье приводится исследовании, проведенном в январе, Университетом Джона Хопкинса в котором говорится, что Тайвань являлся одним из районов наибольшего риска за пределами материкового Китая из-за его непосредственной близости и транспортных связей с Китаем.

“Среди введенных на ранних этапах решительных мер было решение о запрете въезда из Китая, отмена стыковок круизных лайнеров в портах Тайваня и введение строгих наказаний для тех, кто нарушил предписания о домашнем карантине”, – отмечается в статье.

Тайваньские власти на ранних этапах нарастили внутреннее производство медицинских масок, чтобы удовлетворить местный спрос, развернули массовое тестирование на коронавирус по всему острову, включая повторную диагностику людей, у которых была выявлена пневмония, а также ввели наказание за распространение дезинформации о вирусе.

Также эффективность противостояния пандемии обусловлена и тем, что медицинские работники проводят ежедневные брифинги относительно эпидемии.

“Это было приведено в качестве примера того, как демократии могут по-прежнему сдерживать эпидемии, даже если некоторые утверждают, что только авторитарные режимы, такие как в Китае, могут эффективно контролировать эпидемии”, – отмечается в статье.

Таким образом, Тайвань также избежал жестких ограничений, на которые пошли в Китае и многих странах.