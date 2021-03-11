С судна "Volgo Balt 179", затонувшего у побережья Румынии, были спасены 10 граждан Украины, двое погибли. Еще одного украинца сейчас ищут.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Как ранее сообщалось, корабль под флагом Коморских островов вышел из российского порта в Ростове-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца.

Экипаж корабля состоял из 13 граждан Украины (12 мужчин и одной женщины).

“10 моряков спасены, 2 погибших, продолжаются поиски 1 человека. Консулы отправились в порт Констанца для координации спасательной операции и оказания консульской помощи. Горячая линия для родственников: +40212303660“, – отметил Николенко.

Он добавил, что Военно-морские силы Румынии направили вертолет “для транспортировки критически пострадавшей украинки в больницу Констанцы”.

Остальные спасенные моряки находятся на борту румынского спасательного судна GSP Falcon. Их состояние удовлетворительное.

Поиски еще одного члена экипажа продолжаются.