В пятницу, 24 июля, из зоопарка в Одессе сбежали три плащеносных павиана (гамадрила).

Об этом сообщает местное издание “Думская” со ссылкой на директора учреждения Игоря Белякова.

Он рассказал, что одного павиана удалось сразу поймать. Еще один бегал по территории зоопарка, а третий успел переместиться на территорию трамвайного депо. Сбежали вожак-самец Жорик (его поймали первым), молодой самец Анубис и самка.

К поискам и поимке беглецов были привлечены сотрудники полиции и спасатели.

В данный момент известно, что всех обезьян поймали, и никто не пострадал. Для поимки использовался транквилизатор.

Самку удалось поймать последней: она сидела на дереве, в нее стреляли снотворным, а потом поймали в развернутый брезент.

Животным сразу же был введен антидот, после чего их поместили в ветеринарное отделение. Животные чувствуют себя хорошо.

По данным издания, побег стал возможным после того, как сотрудница зоопарка, кормившая животных, неплотно закрыла дверь.

СПРАВКА. Гамадрил, или плащеносный павиан — вид обезьян рода павианов, подотряда узконосых обезьян. Это большая обезьяна, достигающая одного метра длины (старые самцы), причем на хвост приходится 20—25 см. Самки вдвое меньше. Для людей старые самцы гамадрилов благодаря своей силе и крепким зубам могут быть опасны.