Во время проведения выборов по правилам, утвержденным новым Избирательным кодексом, граждане Украины продолжать голосовать за партии, а не кандидатов.

Такое мнение в комментарии #Буквам озвучила руководитель организации ОПОРА Ольга Айвазовская.

Как сообщалось ранее, 19 декабря парламент поддержал обновленный Избирательный кодекс, который унифицирует правила проведения всех выборов: президентских, парламентских, местных. Он предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. То есть украинцы получат возможность голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата в списке той или иной политсилы.

Однако, как отмечает Айвазовская, избиратели, когда получат бюллетень, снова в первую очередь будут голосовать за партию. К этому будет подталкивать, в том числе, дизайн бюллетеней: избирателю необходимо будет изучить длинный список названий партий и их представителей в региональном списке (17 человек на каждую партию) и найти ячейку с понравившимся кандидатом партии.

“То есть украинцы по традиции будут голосовать за партию и забывать внести в конце фамилию кандидата. Таким образом, мы будем иметь в целом закрытые списки”, — говорит эксперт.

Помимо этого, по новым правилам, позиция первых девяти кандидатов от партии будет неизменной — избиратели не смогут проголосовать за них индивидуально.

“По нашему мнению, списки к сожалению “призакрыли”, а не “приоткрыли”. … Благодаря парламентским договоренностям ротацию сейчас не проходит 9 человек, они не будут распределены в региональных списках и за них избиратель не будет голосовать индивидуально”, — подчеркивает Айвазовская.

При этом для того, чтобы подняться в списке, кандидатам, которые находятся на 10 позиции и ниже, будет необходимо получить на около 7 тысяч голосов больше, чем предшественник. А это, как отмечает Айвазовская, около четверти цены мандата.

“Второй недостаток закона – это введение 25 процентной квоты для изменения места в списке. Если мы возьмем выборы 2019 года, то для получения места депутату надо было где-то 25 000 избирателей. И теперь, чтобы продвинуться в рейтинге хотя бы на 1 позицию, кандидату надо набрать не менее 25% цены полного мандата – это где-то 7000 голосов”, – говорит эксперт.

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс. По мнению президента, кодексом декларируется модель избирательной системы с отменой мажоритарной составляющей выборов и введение пропорциональной системы с открытыми списками, однако на самом деле это не так. Зеленский в своих предложениях указывал на фактическое “сохранение составляющей, характерной для пропорциональной системы с закрытыми списками”.

3 октября Верховная Рада продлила сроки доработки ветированного Владимиром Зеленским Избирательного кодекса. Документ направили на доработку в профильный комитет.

5 декабря нардепы отложили рассмотрение нового Избирательного кодекса.

Справка. Всеукраинская общественная организация “Гражданское сеть “ОПОРА” — неправительственная всеукраинская организация, которая функционирует уже более 15 лет. Задачами организации являются общественный контроль и адвокация в сфере выборов, парламентаризма, образования, управления общей собственностью, энергоэффективности, местного самоуправления и др.