С началом Нового года украинцев ждет повышение минимальной зарплаты, отмена депутатской неприкосновенности и новый Избирательный кодекс.

#Буквы собрали информацию о том, что изменится с 1 января.

Избирательный кодекс

Кодекс начинает функционировать за исключением нескольких переходных статей, которые начнут действовать с 1 июля.

Выборы народных депутатов Украины осуществляются на основе пропорциональной системы в соответствии с едиными списками кандидатов в депутаты на округах и от партий. Если партия получает 5 % и больше на выборах, то в Парламент попадают первые девять депутатов по списку. При этом, будет сохраняться гендерный баланс: на каждых пять кандидатов – по два представителя каждого пола.

Что касается выборов президента страны, то они могут быть очередными, внеочередными или повторными.

В Избирательном кодексе прописано, что одно и то же лицо может быть президентом не чаще, чем два срока подряд.

Общегосударственные выборы, как президентские, так и парламентские, могут проводиться одновременно с местным референдумом, внеочередными, повторными, промежуточными, первыми, дополнительными местными выборами.

Избирательный кодекс предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками.

Избиратели будут голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата в списке партии.

Монетизация оплаты жилищно-коммунальных услуг

С 1 января 2020 года льготные категории украинских граждан имеют право подать заявку на переход на монетизированную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги в любое время.

С 1 января 2020 года льготные категории украинцев смогут в любое время подать заявление о переходе на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября (старта отопительного сезона), что было неудобно для потребителей.

“Отменяется ограничение, которое не позволяло украинцам отправиться за “монетизацией” после 15 октября (на отопительный период) и 15 мая (на неотапливаемый период)”, – пояснили в Кабмине.

Повышение соцвыплат для детей-сирот

Министерство социальной политики Украины проинформировало о том, что с 1 января 2020 года будут повышены размеры государственной соцпомощи для поддержки детей-сирот, а также детей, лишенных родительской заботы.

Изменения коснутся выплат детям, которые воспитываются в патронатных и приемных семьях, а также в детских домах семейного типа.

“С целью поддержки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в патронатных, приемных семьях, в детских домах семейного типа, с 1 января 2020 повышенные размеры государственной социальной помощи с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста, а для детей с инвалидностью – с 2 до 3,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста“, – пояснили в Минсоцполитики.

Также будут повышены выплаты родителям, которые воспитывают таких детей – с 70 % прожиточного минимума до 100 % прожиточного минимума за каждого ребенка.

Рост минимальной зарплаты

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в стране увеличится на 550 гривен, составив 4 тысячи 723 гривны.

В госбюджете закреплена минимальная зарплата на уровне 4723 гривны.

Также будут изменения, связанные с размером прожиточного минимума на человека.

Так, с 1 января 2020 года он составит 2027 гривен, с 1 июля – 2118 гривен, с 1 декабря – 2189 гривен.

Для детей до 6 лет: с января – 1779 гривен, с июля – 1859 гривен, с декабря – 1921 гривна.

Для детей от 6 до 18 лет – с января – 2218 гривен, с июля – 2318 гривен, с декабря – 2395 гривен.

Отмена депутатской неприкосновенности

С 1 января 2020 года вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Так, согласно 80 статье Конституции Украины, народным депутатам Украины больше не гарантируется неприкосновенность. Согласно новой редакции, депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Уголовное производство против народных избранников теперь сможет открыть исключительно Генеральный прокурор Украины. Это означает, что начало дела в отношении любого преступления депутата будет зависеть от фигуры главы ГПУ.

Проводить досудебное расследование уголовных производств в отношении народных депутатов смогут следователи НАБУ и Госбюро расследований.

Ходатайства могут быть рассмотрены с обязательным участием народного депутата (следственный судья должен его заблаговременно уведомить об этом).

То есть, если следователь захочет получить доступ к банковским документам нардепа, он не сможет этого сделать, пока нардеп не явится лично в суд. Также следователь не сможет арестовать, например, оружие, которое является орудием преступления, или же полученные в результате преступления средства.

Без разрешения следственного судьи, вынесенного на основании ходатайства главы ГПУ задержание нардепа разрешается только в случае, если последнего застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления (связанного с применением насилия, или спровоцировавшего гибель человека).

10 % за коррупционера

С 1 января 2020 года вступил в силу закон об обличителях коррупции.

Согласно документу, обличитель – физическое лицо, сообщившее о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, если такая информация стала ему известна в связи с его трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельностью, прохождением службы или учебы, или участием в предусмотренных законодательством процедурах.

Закон об обличителях коррупции гарантирует право на вознаграждение тем, кто укажет на неправомерные действия другого человека. Вознаграждение гарантируется, если взятка или нанесенный государству ущерб в 5 тысяч и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Речь идет о взятках свыше 10 миллионов гривен.

За обличение коррупционера гражданин может получить 10 % от суммы взятки или от суммы нанесенного ущерба. При этом, размер вознаграждения не может превышать 3000 минимальных заработных плат – 12,5 млн гривен.

Обличитель сможет сообщить о коррупционном преступлении: уполномоченным непосредственно на работе (внутренние каналы), в СМИ (внешние каналы) или анонимно Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) либо иным органам (регулярные каналы).

Анонимные сообщения будут проверять только если они будут содержать информацию о конкретном лице и факты, которые можно проверить. Проверка может длиться в течение 15 дней (в случае необходимости сроки могут продлить до 30 дней).

В документе указано, что обличители и члены их семей будут находиться под защитой государства: им могут предоставить охрану.

Незаконное разглашение или использование лицом в своих интересах информации о обличителе, его близких влечет наложение штрафа от 1000 до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.