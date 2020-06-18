Об этом рассказывают #Буквы.
Напомним, что Офис Генерального прокурора объявил Порошенко о подозрении якобы давления на главу Службы внешней разведки в 2018 году с целью назначения Сергея Семочко первым замглавы службы.
Прокуратура настаивает на аресте Петра Порошенко на период досудебного расследования — с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.
Заседание Печерского райсуда назначено на 15:00.
Под здание суда уже приехали сторонники пятого Президента Петра Порошенко. Также стягиваются силы полиции для охраны правопорядка.
Поддержать Петра Порошенко пришли киевляне, народные депутаты от “Европейской Солидарности” Иванна Климпуш-Цинцадзе, София Федина, глава молодежного крыла “Евросолидарности” Динара Габибуллаева, известные журналисты: Дмитрий Чекалкин.
Приехала супруга президента – Марина Порошенко.
#ПечернеСудилище над Петро Порошенко починається.
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#СтопЗЕнукович
Опубліковано Європейська Солідарність Четвер, 18 червня 2020 р.
- Ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил, что лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко в четверг, 18 июня, придет в Печерский суд. Похороны Алексея Порошенко перенесены на пятницу, 19 июня.
- Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова просит Печерский суд перенести заседание по избранию меры пресечения пятому Президенту Петру Порошенко в связи со смертью его отца.