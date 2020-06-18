Об этом рассказывают #Буквы.

Напомним, что Офис Генерального прокурора объявил Порошенко о подозрении якобы давления на главу Службы внешней разведки в 2018 году с целью назначения Сергея Семочко первым замглавы службы.

Прокуратура настаивает на аресте Петра Порошенко на период досудебного расследования — с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.

Заседание Печерского райсуда назначено на 15:00.

Под здание суда уже приехали сторонники пятого Президента Петра Порошенко. Также стягиваются силы полиции для охраны правопорядка.

Поддержать Петра Порошенко пришли киевляне, народные депутаты от “Европейской Солидарности” Иванна Климпуш-Цинцадзе, София Федина, глава молодежного крыла “Евросолидарности” Динара Габибуллаева, известные журналисты: Дмитрий Чекалкин.

Приехала супруга президента – Марина Порошенко.

#ПечернеСудилище над Петро Порошенко починається. Долучайтесь до прямого ефіру! #СтопЗЕнукович Опубліковано Європейська Солідарність Четвер, 18 червня 2020 р.