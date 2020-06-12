Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв до 15 июня в заседании по избранию меры пресечения для активиста Сергея Стерненко.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Следующее заседание состоится в 10:00 в понедельник, 15 июня”, – объявил судья Владимир Бугиль.

Стоит отметить, что во время заседания, которое длилось с утра, адвокаты несколько раз заявляли отвод судье (в частности, из-за того, что он рассматривал дела против участников Майдана, а также обвинив его в предубежденности). Но эти ходатайства не были удовлетворены.

Также суд отказался удовлетворить ходатайство об отводе прокурора Николая Бозовуляка. По словам адвокатов, прокурор является предвзятым “и скрыл от суда ряд доказательств, доказывающих невиновность Стерненко”.

Кроме того, защита отмечала, что подозрение активисту написано некомпетентно.

Стерненко, в свою очередь, обратил внимание на то, что он вызвал “скорую” Ивану Кузнецову, которого ранил. Активист также указал, что характер ранений, которые были у него самого, невозможно нанести себе самостоятельно.

Кроме того, он привел ряд публикаций в СМИ о необоснованности подозрения. В частности, новость “Слидства.Инфо” о том, что бывший старший группы прокуроров в этом деле месяц тому назад отказался подписывать подозрение Стерненко. Прокурор Андрей Радионов назвал подозрение таким, что “не основывается на доказательствах”. Вскоре после этого он покинул дело.

Защита Стерненко заявила ходатайство о вызове на судебное заседание прокурора Андрея Радионова, против чего возразила сторона обвинения. Но суд удовлетворил ходатайство относительно вызова прокурора

Во время заседания суд успел заслушать прокурора-обвинителя и троих свидетелей – народных депутатов, которые являются членами временной следственной комиссии, расследующей факты нападений на активистов.

В частности, выступила нардеп от “Голоса” Соломия Бобровская, которая рассказала, что во время работы ВСК заметила политизацию дела Стерненко с приходом на должность генпрокурора Ирины Венедиктовой. По словам Бобровской, до назначения нового генпрокурора “не стоял вопрос вручения Стерненко подозрения за убийство”.

Нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос рассказал в суде, что прокурор Радионов во время заседаний ВСК сообщил, что ему поступали указания от руководства Офиса Генпрокурора о сообщении Стерненко о подозрении.

Также в суде дал показания еще один депутат от “Слуги народа” – Дмитрий Гурин.

Стоит отметить, что Стерненко готовы взять на поруки ряд людей, в том числе народные депутаты (в частности, Яна Зинкевич от “Европейской Солидарности”).