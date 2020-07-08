Об этом говорится в материале #Букв.

“Основной репутационный риск в том, что мы нарушаем международные стандарты. В том числе копенгагенский документ, который предусматривает, что должна быть соревновательность между партиями и другими организациями”, – пояснила Айвазовская.

По ее словам, в копенгагенском документе сказано, что формы выдвижения на выборах должны быть разными: и через партии, и путем самовыдвижения.

“По поводу постоянности избирательного законодательства – три вещи запрещены. Это изменения избирательной системы, что сейчас происходят. Второе – границы округов должны быть известны заранее, потому что потенциальный кандидат должен знать, где он баллотируется, а у нас неизвестны границы округов. И третье – это формирование избирательных комиссий, а здесь у нас появляются группы, которые имеют право на представительство в комиссиях”, – рассказала специалистка.