Миллионы людей по всему миру могут пострадать от теплового стресса, который приводит к отказу некоторых органов. Он будет следствием изменений климата.

Об этом сообщает ВВС.

Ученые утверждают, что тепловой стресс грозит миллионам людей по всему миру. Особенно это касается населения в мегаполисах, где много людей задействовано в работе на свежем воздухе. В частности, это работа на фермах и стройплощадках, где нельзя включать кондиционер. Также это касается фабрик и больниц.

Тепловой стресс может произойти по причине того, что условия труда будут “очень жаркими для работы”.

Ученые привели пример. Сейчас в больницах, из-за распространения коронавируса, рекомендуют не включать кондиционеры. Медики из-за чрезмерной жары стали слишком раздражительными. Также они вынуждены носить защитную одежду, а в ней слишком жарко.

По словам ученых, по мере возрастания проблемы с повышенной температурой и повышенной влажностью, до 2100 года более 1,2 миллиарда людей могут страдать от теплового стресса.

Тепловой стресс – это состояние организма, когда тело не может должным образом охладиться, поэтому внутренняя температура продолжает расти до опасного уровня, и ключевые органы могут отключиться. Это происходит еще и потому, что человек не может потеть, потому как воздух слишком влажный.

Чтобы избежать этой проблемы – люди должны пить много жидкости до того, как выйдут на работу. Также нужны регулярные перерывы, во время которых нужно пить воду. Работники, которые работают под солнцем, обязательно должны отдыхать в тени.