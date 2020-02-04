Изменения в понимании сути и предназначения семьи произойдут только после того, как украинцы осознают необходимость иметь свободу в отношениях.

Об этом в интервью #Буквам рассказал психотерапевт Спартак Суббота.

Он считает, что основание, приоритет, на котором должен быть построен брак – это свобода.

“Свобода для меня – это отсутствие власти одного человека над другим. Когда человек может проявлять свою базовую волю, которая не навредит базовой воле других людей – это для меня ценно”, – считает психотерапевт.

Исходя из этого, лучшим вариантом формирования отношений в таком ракурсе будут добровольные условия: сотрудничество, партнерство.

При этом, в украинском обществе модель семьи вообще не похожа на сотрудничество.

“Чаще всего мужчина считает, что он может изменять – а женщина считает, что она изменять не может. Если мужчина спит с кем-то, это не измена. А женщина если спит – это измена. Зарабатывать деньги должен он – следовательно, женщина должна подчиняться. И вот так вот женщина зависит от мужчины, мужчина зависит от мнения окружающих – и от детей. Какой-то круг зависимости, насилие постоянное. Что-то тут не так”, – отметил он.

При этом, украинцы живут в некой иллюзии понимания и уверенность в том, что все происходит правильно.

“Страшно не незнание, а иллюзия знания. Они думают, что так должно быть. А когда у них спрашиваешь: “На сколько ты по условно десятибалльной шкале счастлив?”, отвечают: шесть, пять. Семь иногда. “Чего тебе не хватает?” И ты понимаешь, что тебе не хватает свободы, права выбора”, – пояснил психотерапевт.

Он дал следующее определение семьи:

“Семья – это не наличие ребёнка у двух людей. Это специфический институт взаимоотношений – очень непростой, сложный в своём понимании. Предусматривающий право на свободу каждого человека. А основное право свободы заключается в свободе ошибаться. Потому что без свободы на ошибку мы не имеем, в общем, ничего”.