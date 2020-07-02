Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении еще двум полицейским по факту изнасилования и пыток в отделении полиции Кагарлыка (Киевская область).

Об этом проинформировали в пресс-службе ГБР.

О подозрении сообщили оперуполномоченному Кагарлыкского отделения Национальной полиции и еще одному работнику отделения.

Оперуполномоченный подозревается в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Он удерживал руки женщины, которую изнасиловали в отделении полиции Кагарлыка в ночь с 23 на 24 мая.

“Следствием установлено, что во время событий в ночь с 23 на 24 мая 2020 года правоохранитель по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку”, – сообщили в ГБР.

Кроме того, следствие установило новые факты пыток в отделении полиции Кагарлыка. Отмечается, что после начала досудебного расследования по делу об изнасиловании, в ГБР стали обращаться другие лица, сообщавшие о пытках.

В частности, по данным следствия, в начале января 2020 года работники полиции пытали двух задержанных для получения признания в совершении краж.

“Правоохранители били потерпевших, перевозили их в багажном отделении автомобиля за окраину города. После доставки пострадавших в Кагарлыкское отделение полиции – применяли к ним электрический ток и приковывали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня. Кроме того, следствием установлено, что подозреваемый начальник одного из секторов отделения полиции в мае 2020 года с целью получения признательных показаний избил еще одного гражданина. В результате чего пострадавший получил телесные повреждения средней степени тяжести”, – рассказали в ГБР.

По данным фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному работнику отделения полиции Кагарлыка (и двум ранее задержанным полицейским).

Таким образом, следователи ГБР сообщили о подозрении уже 4 работниками указанного отделение полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух новых подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.