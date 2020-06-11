Изоляция областей в Украине во время вспышки коронавируса была правильным решением, поскольку уменьшила шансы на распространение COVID-19.

Об этом рассказал в интервью #Буквам врач, руководитель направления по медицинскому менеджменту в Lviv Business School Игорь Заставный.

Он напомнил, что подобная практика, в частности, применялась во Львовской и Черновицкой областях.

“Сейчас видим, что у нас изолируют целые области, где обнаружили очень высокий уровень заболеваемости. Это Львовская область, Черновицкая, это Киев”, – заявил медик.

На уточняющий вопрос, является ли это правильным шагом, Заставный ответил утвердительно.

“Я думаю, правильное (решение, – ред.). Это все же уменьшает шансы на распространение инфекции дальше. Не только на областном, но и на государственном уровне часто нужно принимать жесткие решения. Например, если где-то нужна секторальная изоляция и надо ограничить работу важного предприятия, то это надо делать. Здесь надо исходить из показателей заболеваемости и смотреть, увеличиваются ли цифры”, – подчеркнул он.

Заставный также прокомментировал ситуацию во Львовской области. По словам медика, уровень заболеваемости коронавирусом в этом регионе растет. При этом область уже не успевает обрабатывать все пробы на COVID-19.

“Пациентов становится все больше, контактов тоже все больше… Львовская область уже не справляется с тем большим количеством тестов, которое надо сейчас делать в области. Часть тестов уже отправляем в Тернополь и другие города”, – отметил медик.

Заставный уточнил, что власти Львовской области предприняли “адекватные карантинные меры”, но люди их не всегда соблюдают.

“На Львовщине карантинные меры довольно адекватны. Другой вопрос — придерживаются ли этих мер люди. Я вижу, что они не соблюдаются. Сейчас на Львовщине фиксируют резкий рост заболеваемости. Я каждый день вижу в публичных местах реально большое количество людей без масок. Есть и такие, которые демонстративно снимают их, когда заходят в помещение”, – рассказал он.