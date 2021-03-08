Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Въезд для иностранцев будет ограничен. В ближайшие две недели он будет разрешен только: супругам или родителям гражданина или резидента Израиля; профессиональным спортсменам, направляются на соревнования; лицам, чья деятельность имеет жизненно важное значение для внешней политики или национальной безопасности Израиля, а также тем, кто иммигрирует и не может изменить дату своей иммиграции, и иностранным рабочим.

За 24 часа до вылета иностранные граждане должны будут подать онлайн-заявление. Заявки будут рассмотрены членами комитета, вместе с сопроводительными документами, и будет принято решение согласно всех данных. Ответы на запросы будут даваться по электронной почте, предоставленной заявителями.

Студенты и волонтеры въехать в страну до 27 марта не смогут.

Прибывшие в Израиль обязаны пойти на двухнедельный карантин. Чтобы попасть на самолет, граждане должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов до вылета.

Израиль ослабляет ограничения, введенные через коронавирус, на фоне массовой вакцинации. Ранее в стране тем, кто получил оба компонента вакцины, позволили посещать спортивные залы, бассейны, спортивные и культурные мероприятия и ярмарки.