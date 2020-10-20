Израиль и Объединенные Арабские Эмираты подписали ряд соглашений - в том числе и о безвизовом режиме.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Это произошло в аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Авива в рамках визита министров финансов и экономики ОАЭ в Израиль.

Документы были подписаны в присутствии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, главы минфина США Стивена Мнучина и государственного министра финансов ОАЭ Обeйда бен Хумейда ат-Тайера.

Отмечается, что соглашение о подписании безвиза станет первым в своем роде между странами.