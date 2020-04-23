Израильская компания по разработке вакцин MigVax в мае запустит тестирование вакцины от коронавируса COVID-19 на грызунах, а летом – на людях.

Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post.

В мае планируется провести тесты вакцины на грызунах.

Летом стартует первый этап испытаний вакцины на людях. Он продлится от 6 до 9 месяцев.

Старший исследователь компании MigVax Итамар Шалит отметил, что после клинических испытаний будут согласовываться дальнейшие действия относительно целесообразности использования вакцины.

“Как только мы получим эффективную вакцину, настанет время выйти из пандемии и вернуться к нормальной жизни”, – добавил он.

Параллельно с вакциной от нового коронавируса ученые работают над адаптацией вакцины против птичьей инфекционной пневмонии и пероральной вакциной против COVID-19. У этих штаммов атипичной пневмонии есть генетическое сходство и одинаковый механизм заражения.

“Нам понадобится гораздо больше, чем одна вакцина. Производство необходимого количества для всего мира потребует различных типов вакцин… Как только мы получим эффективную вакцину, настанет время выйти из этой пандемической ситуации и вернуться к нормальной жизни”, – сказал Шалит.

В вакцине MigVax используется химерный белок, который предоставляет вирусные белки иммунной системе через ротоглотку (середину горла). Основанный на вакцине IBV, этот подход генерирует три вида иммунного ответа: иммунитет слизистой оболочки; иммунитет на основе крови; клеточный иммунитет.

MigVax заявляет, что с помощью бактериальной ферментации можно будет быстро и с минимальными затратами изготовить миллионы доз потенциальной вакцины. Поскольку вакцина не включает в себя сам вирус, исследователи говорят, что она будет безопасна для использования у реципиентов с подавленной иммунной системой и имеет меньше побочных эффектов.