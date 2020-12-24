Об этом сообщил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.
Отмечается, что карантин может быть продлен дополнительно на две недели в случае, если количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения не снизится до тысячи, а индекс репродукции до 1.
В частности, с 27 декабря будет действовать:
- ограничение на передвижение. Разрешено удаляться на расстояние до 1000 метров от места жительства (кроме исключительных случаев и выхода на вакцинацию);
- запрет на пребывание в доме людей, не относящихся к членам нуклеарной семьи;
- полностью закрывается торговля, прекращается работа системы развлечений и досуга, кроме служб доставки (без самовывоза);
- число работников на предприятиях, не ведущих прием посетителей, будет сокращено на 50 % по сравнению с текущей ситуацией (в соответствии с соглашениями между министерствами финансов и здравоохранения);
- работа общественного транспорта сокращается на 50%;
В то же время, разрешено совместное пребывание не более 10 человек в закрытом помещении и до 20 человек на открытом воздухе.
Индивидуальные занятия спортом разрешены без ограничения расстояния от дома (включая выход из дома и возвращение, но без использования транспорта).
Занятия в детских садах, 1-4 и 11-12 классах школ будут проводиться с 8:00 до 13:00 (родители смогут отводить и забирать своих детей с 7 часов утра до 14:00). Занятия в системе специального образования будут проводиться для всех возрастов.
Кроме того, допускается передача детей между родителями при совместной опеке.
- Ранее Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
- При этом Правительство разрешило ресторанам и кафе работать в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) до 7 утра.