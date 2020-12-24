С воскресенья, 27 декабря, Израиль вводит жесткий общенациональный карантин, который будет действовать две недели.

Об этом сообщил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

Отмечается, что карантин может быть продлен дополнительно на две недели в случае, если количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения не снизится до тысячи, а индекс репродукции до 1.

В частности, с 27 декабря будет действовать:

ограничение на передвижение. Разрешено удаляться на расстояние до 1000 метров от места жительства (кроме исключительных случаев и выхода на вакцинацию);

запрет на пребывание в доме людей, не относящихся к членам нуклеарной семьи;

полностью закрывается торговля, прекращается работа системы развлечений и досуга, кроме служб доставки (без самовывоза);

число работников на предприятиях, не ведущих прием посетителей, будет сокращено на 50 % по сравнению с текущей ситуацией (в соответствии с соглашениями между министерствами финансов и здравоохранения);

работа общественного транспорта сокращается на 50%;

В то же время, разрешено совместное пребывание не более 10 человек в закрытом помещении и до 20 человек на открытом воздухе.

Индивидуальные занятия спортом разрешены без ограничения расстояния от дома (включая выход из дома и возвращение, но без использования транспорта).

Занятия в детских садах, 1-4 и 11-12 классах школ будут проводиться с 8:00 до 13:00 (родители смогут отводить и забирать своих детей с 7 часов утра до 14:00). Занятия в системе специального образования будут проводиться для всех возрастов.

Кроме того, допускается передача детей между родителями при совместной опеке.