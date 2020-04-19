Израиль ослабляет карантин сегодня

Об этом сообщает израильское издание “Новости Израиля”

Сообщается, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил в субботу, 18 апреля о том, что в воскресенье ограничительные меры будут ослаблены.

“Компании смогут вернуть до 30% сотрудников на рабочие места. Смогут возобновить работу магазины электроники, канцелярских товаров, торгующие товарами для дома, компьютерной техникой, книгами, которые не расположены внутри торговых центров”, – сказал премьер-министр Нетаньяху во время телевизионного обращения.

Израильское издание Kxan36news также пишет, что Нетаньяху объявил о том, что будет разрешено заниматься спортом на улице группами не более двух человек, живущих под одной крышей. Также будут сняты запреты на молитвы на открытых пространствах. При этом, число молящихся в одном месте не должно превышать 10 человек.

Премьер-министр добавил, что возобновят работу образовательные классы для детей с особыми потребностями, детские сады с небольшими группами и общественный транспорт.