Covid-19 Украина

обновлено 19.04.2020 в 13:01

Всего:

5449(+343)

Болеют:

4961(+343)

Выздоровели:

347

Умерло:

141(+8)

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Израиль ослабляет карантин сегодня

С воскресенья, 19 апреля, Израиль ослабляет карантинные меры.

Воскресенье, 19 апреля 2020, 14:28

Об этом сообщает израильское издание “Новости Израиля

Сообщается, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил в субботу, 18 апреля о том, что в воскресенье ограничительные меры будут ослаблены.

“Компании смогут вернуть до 30% сотрудников на рабочие места. Смогут возобновить работу магазины электроники, канцелярских товаров, торгующие товарами для дома, компьютерной техникой, книгами, которые не расположены внутри торговых центров”, – сказал премьер-министр Нетаньяху во время телевизионного обращения.

Израильское издание Kxan36news также пишет, что Нетаньяху объявил о том, что будет разрешено заниматься спортом на улице группами не более двух человек, живущих под одной крышей. Также будут сняты запреты на молитвы на открытых пространствах. При этом, число молящихся в одном месте не должно превышать 10 человек.

Премьер-министр добавил, что возобновят работу образовательные классы для детей с особыми потребностями, детские сады с небольшими группами и общественный транспорт.

  • По состоянию на 19 апреля в Украине зафиксировано 5449 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.
Теги: Израиль, Коронавирус, карантин

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