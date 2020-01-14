Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.
“Лица, ответственные за убийство евреев во время Холокоста и в погромах, а также антисемитские идеологи Украинского национального движения в последнее время стали предметом публичного чествования в Украине. В ответ на это и на огласку в украинской прессе Израильское министерство иностранных дел выражает осуждение этих явлений”, – сказано в заявлении.
При этом в министерстве заявили, что “сохранение памяти о Холокосте и борьбу с антисемитизмом – включая чествования антисемитов и убийц евреев – не является внутренним делом одной страны”.
“Наоборот, это основная обязанность и ответственность каждого израильского дипломата. Это является проявлением общего нравственного долга перед Израилем и его многими союзниками по всему миру”, – говорится в заявлении.
Ранее в МИД Украины вызывали посла Республики Польша Бартоша Цихоцкого из-за его заявлений о деятелях Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии.
- Напомним, по всей Украине 1 января прошли марши, посвященные годовщине рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
- В центре Киева состоялись традиционный марш и факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры.
- Посольство Польши в Украине раскритиковало слова спикера украинского МИДа Екатерины Зеленко по поводу лидера украинских националистов Степана Бандеры.