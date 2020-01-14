Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

“Лица, ответственные за убийство евреев во время Холокоста и в погромах, а также антисемитские идеологи Украинского национального движения в последнее время стали предметом публичного чествования в Украине. В ответ на это и на огласку в украинской прессе Израильское министерство иностранных дел выражает осуждение этих явлений”, – сказано в заявлении.

При этом в министерстве заявили, что “сохранение памяти о Холокосте и борьбу с антисемитизмом – включая чествования антисемитов и убийц евреев – не является внутренним делом одной страны”.

“Наоборот, это основная обязанность и ответственность каждого израильского дипломата. Это является проявлением общего нравственного долга перед Израилем и его многими союзниками по всему миру”, – говорится в заявлении.

Ранее в МИД Украины вызывали посла Республики Польша Бартоша Цихоцкого из-за его заявлений о деятелях Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии.