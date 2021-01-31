Кнессет Израиля утвердил в окончательном чтении т.н. "Закон о штрафах", согласно которому размеры штрафных санкций за нарушение карантинного режима увеличиваются вдвое.

Об этом сообщает Times of Israel.

Закон, который был утвержден парламентом, также позволяет местным властям выдавать административный запрет на работу школ, открылись во время карантина.

В поддержку законопроекта проголосовали 42 депутата, против – 18.

Согласно нового закона, компания, организация или учебное заведение, пойманные на нарушение карантинных ограничений, могут быть оштрафованы в размере до 10 тыс. шекелей (около 86 тыс. гривен). К настоящему времени максимальный размер штрафа составлял 5 тыс. шекелей.

Кроме этого, новая редакция закона позволяет приостанавливать работу организации-нарушителя в административном порядке.

“Новый закон больно ударит по учебным заведениям ультрарелигиозного сектора, которые возобновили занятия вопреки карантинным запретам”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за утверждение этого закона открывает путь к правительственному постановлению о продлении в стране режима “локдауна”. Пока закона о штрафах не было, министры от партии “Кахоль-Лавана” во главе с Бени Ганц отказывались даже обсуждать это постановление.