Об этом сообщает Times of Israel.
Закон, который был утвержден парламентом, также позволяет местным властям выдавать административный запрет на работу школ, открылись во время карантина.
В поддержку законопроекта проголосовали 42 депутата, против – 18.
Согласно нового закона, компания, организация или учебное заведение, пойманные на нарушение карантинных ограничений, могут быть оштрафованы в размере до 10 тыс. шекелей (около 86 тыс. гривен). К настоящему времени максимальный размер штрафа составлял 5 тыс. шекелей.
Кроме этого, новая редакция закона позволяет приостанавливать работу организации-нарушителя в административном порядке.
“Новый закон больно ударит по учебным заведениям ультрарелигиозного сектора, которые возобновили занятия вопреки карантинным запретам”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что за утверждение этого закона открывает путь к правительственному постановлению о продлении в стране режима “локдауна”. Пока закона о штрафах не было, министры от партии “Кахоль-Лавана” во главе с Бени Ганц отказывались даже обсуждать это постановление.
- Раньше премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что к концу марта 2021 года против COVID-19 должны быть вакцинированы все граждане старше 16 лет.
- 2 января в министерстве охраны здоровья Израиля заявили, что с момента начала массовой вакцинации 20 декабря прививки против COVID-19 получили более 950 000 жителей страны.