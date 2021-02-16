Об этом сообщает The Times of Israel.

Уличные магазины, торговые центры, рынки, музеи и библиотеки будут открыты для всех израильтян. Тем не менее только те, кто был вакцинирован или вылечился от COVID-19, с 21 февраля смогут посещать тренажерные залы, спортивные и культурные мероприятия, отели и бассейны.

Также власти одобрили возобновление работы синагог с 19 февраля на праздник Пурим с ограничением в десять человек внутри и 20 снаружи.

Тем не менее пока отложен вопрос о возобновлении учебы в школах в районах с низким уровнем заражения.

Решения принимаются на фоне продолжающегося снижения показателей заболеваемости, которое стало возможным благодаря проводимой Израилем кампании быстрой вакцинации.

По данным издания, почти четыре миллиона израильтян получили по крайней мере одну дозу вакцины, а 2,5 миллиона – более четверти населения – обе прививки.