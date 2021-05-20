Ізраїль повідомив Єгипту про готовність припинити бойові дії в секторі Гази, – ЗМІ

Ізраїль повідомив Єгипту, який є посередником у переговорному процесі щодо припинення бойових дій, про готовність припинити операцію в секторі Гази.

Про це повідомляє телеканал Al Jazeera.

За даними каналу, ізраїльська сторона сповістила про це єгипетського посередника.

Цю інформацію поширює й ізраїльська газета Haaretz з посиланням на власні джерела. Однак видання не надає деталей та термінів припинення вогню.

Водночас газета The Times of Israel пише, що у четвер, 20 травня, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скликає засідання кабінету безпеки. Планується обговорення операції в Газі й дипломатичних зусиль третіх сторін щодо досягнення припинення вогню.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що армія готова розширити кампанію проти бойовиків ХАМАСу в секторі Гази, інформує агентство AP.

“Якщо це буде необхідно, ми готові збільшити інтенсивність операції”, – заявив Ганц.