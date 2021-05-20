Ізраїль повідомив Єгипту про готовність припинити бойові дії в секторі Гази, – ЗМІ

Про це повідомляє телеканал Al Jazeera.
За даними каналу, ізраїльська сторона сповістила про це єгипетського посередника.
Цю інформацію поширює й ізраїльська газета Haaretz з посиланням на власні джерела. Однак видання не надає деталей та термінів припинення вогню.
Водночас газета The Times of Israel пише, що у четвер, 20 травня, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скликає засідання кабінету безпеки. Планується обговорення операції в Газі й дипломатичних зусиль третіх сторін щодо досягнення припинення вогню.
Водночас міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що армія готова розширити кампанію проти бойовиків ХАМАСу в секторі Гази, інформує агентство AP.
“Якщо це буде необхідно, ми готові збільшити інтенсивність операції”, – заявив Ганц.
Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході?
Останніми днями спостерігається ескалація конфлікту між Ізраїлем та палестинцями.
Приводом до нового спалаху конфлікту став Єрусалим. Це місто є священним як для юдеїв, так і для мусульман.
Зіткнення між ізраїльською поліцією та палестинцями в місті почалися минулого тижня через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей із району Шейх-Джарра в Східному Єрусалимі. Ще однією причиною було рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору в День Єрусалима (відзначався 9–10 травня).
Палестинці спробували закидати поліціянтів камінням. У відповідь ті застосували гумові кулі, сльозогінний газ і шумові гранати. Внаслідок цього постраждали сотні людей.
10 травня Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання щодо ескалації в Єрусалимі на тлі сутичок на Храмовій горі.
Незабаром після цих подій почалися обстріли з палестинської території, а ізраїльські військові завдали ударів у відповідь.
Ізраїль, зокрема, завдав авіаударів по деяких цілях в секторі Гази (це територія на березі Середземного моря, яка де-юре є частиною Палестини).
У ніч на вівторок, 11 травня, між ізраїльськими та палестинськими військовими сталася стрілянина після зіткнень в Єрусалимі 10 травня.
Ракетні обстріли продовжилися і в наступні дні. Представники палестинського ісламістського руху ХАМАС здійснюють обстріли по території Ізраїлю, а ізраїльські ВПС обстрілюють об’єкти у секторі Газа.
З обох сторін було запущено сотні ракет: Ізраїль для їхнього перехоплення застосовує систему ППО “Залізний купол”.
Повідомляють про жертви з обох сторін. Зокрема, в ніч на 12 травня внаслідок ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені. Ракети були випущені з сектору Гази.
Є інформація про десятки загиблих і на палестинській території.
- Ізраїль оголосив надзвичайний стан у місті Лод (в 20 км від Тель-Авіва) після заворушень, спровокованих ізраїльськими арабами.
- Міністерство закордонних справ радить українським громадянам утримуватися від відвідування Ізраїлю та Палестини.
- Організація ісламського співробітництва, що складається з 57 країн, скликала екстрене засідання через бойові дії між Ізраїлем та ХАМАС у секторі Гази.
- Раніше повідомляли, що ізраїльські військові завдали потужного ракетного удару по вежі сектору Газа. За їхніми даними, там розміщувались “військові активи” ХАМАС та офіси міжнародних ЗМІ, яких бойовики використовували як “живий щит”.