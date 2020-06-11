В управлении аэропортов Израиля приняли решение продлить запрет на въезд иностранцев в страну до 1 июля. Это связано с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает местная газета Globes.

“Полный запрет на въезд в Израиль для граждан, не имеющих паспорта Израиля, будет продлен с 15 июня по 1 июля”, – сказано в сообщении.

Согласно документу, все граждане страны, которые возвращаются в начале следующего месяца, должны будут самоизолироваться на 14 суток.

Те, кто будут лететь в Израиль, должна еще раз показывать паспорт непосредственно перед посадкой на рейс.

После 1 июля власти Израиля примут новое решение – отменят запрет или продлят его.

Во время пандемии в Израиль летали только две авиакомпании – United Airlines и Ethiopian Airlines. Полеты в Израиль возобновили на протяжении последних 30 дней. Так, начали летать в страну такие авиакомпании, как Air Canada, Lufthansa, Delta, Aeroflot и Wizz Air.

Перед посадкой на рейсы пассажиров просят предъявить израильский паспорт.