Профессор Рони Гамзу, руководящий "коронавирусным центром" Израиля, обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не пускать хасидов в Умань для паломничества.

Об этом сообщает Reuters.

Такое решение связано с пандемией коронавируса.

По мнению Гамзу, паломничество хасидов может стать эпицентром распространения коронавирусной инфекции.

“Ожидается, что подобное собрание в такие смутные времена вызовет массовые случаи заражения туристов и местных жителей, что станет тяжелым бременем для местных медицинских систем. В то же время ожидается, что тысячи людей вернутся в Израиль и будут распространять вирус дальше” – сказал профессор.

Как известно, ежегодно тысячи хасидов приезжают в Умань на еврейский Новый год. Они посещают могилу раввина Нахмана, который возродил хасидское движение.

В этом году празднование приходится на период с 18 по 20 сентября.

Вопреки призывам правительства Украины и Израиля отменить поездки, огромные толпы хасидов все равно планируют полет.

“Я призываю вас ввести запрет на эти празднования в этом году в рамках усилий всего мирового сообщества по остановке этой ужасной пандемии”, – написал Гамзу Зеленскому.

Рош ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября. Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.