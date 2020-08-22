Об этом сообщает Reuters.
Такое решение связано с пандемией коронавируса.
По мнению Гамзу, паломничество хасидов может стать эпицентром распространения коронавирусной инфекции.
“Ожидается, что подобное собрание в такие смутные времена вызовет массовые случаи заражения туристов и местных жителей, что станет тяжелым бременем для местных медицинских систем. В то же время ожидается, что тысячи людей вернутся в Израиль и будут распространять вирус дальше” – сказал профессор.
Как известно, ежегодно тысячи хасидов приезжают в Умань на еврейский Новый год. Они посещают могилу раввина Нахмана, который возродил хасидское движение.
В этом году празднование приходится на период с 18 по 20 сентября.
Вопреки призывам правительства Украины и Израиля отменить поездки, огромные толпы хасидов все равно планируют полет.
“Я призываю вас ввести запрет на эти празднования в этом году в рамках усилий всего мирового сообщества по остановке этой ужасной пандемии”, – написал Гамзу Зеленскому.
Рош ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября. Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.
- Ранее сообщалось, что в сентябре в Украине ожидается массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань – от 5 до 10 тыс. верующих хасидов.
- 17 августа мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, город может выставить блокпосты на въездах.
- Впоследствии стало известно, что Кабинет Министров ввел ограничение на посещение иностранцами Умани во время празднования Рош ха-Шана — еврейского Нового года.
- Сегодня появилась информация, что мэр города Умань Александр Цебрий провел ночь под Офисом президента Владимира Зеленского.