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Ізраїль рекомендує навіть вакцинованим громадянам не відвідувати Україну

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) Ізраїлю рекомендує громадянам уникати поїздок за кордон, щоб уберегти себе від небезпечних штамів коронавірусу. Особливо наполегливо просять бути обережними у семи країнах.

Суббота, 24 апреля 2021, 14:07

Про це повідомляє видання The Jerusalem Post.

Зокрема, МОЗ Ізраїлю просить громадян уникати візитів в Індію, Україну, Бразилію, Ефіопію, ПАР, Мексику та Туреччину. Ба більше, через стрімке поширення коронавірусу у цих країнах відомство просить не відвідувати їх навіть громадянам, які отримали щеплення.

У МОЗ кажуть, що люди можуть заразитися небезпечними штамами коронавірусу, зокрема “індійським”.

“Я сподіваюся, що протягом декількох тижнів це занепокоєння більше не буде актуальним, оскільки ми можемо довести, що вакцина ефективна проти цього варіанту”, ㅡ сказав вповноважений з питань боротьби з COVID-19 Нахман Еш.

Нагадаємо, що Ізраїль успішно долає пандемію коронавірусу. Про це свідчить і те, що в лікарнях багатьох міст починають закривати COVID-відділення через відсутність хворих.

  • В Ізраїлі імунізували 600 дітей віком від 12 до 16 років шляхом введення вакцини Pfizer. Добровольці не зазнали серйозних побічних ефектів.
  • Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю скасувало обов’язкове носіння захисних масок на відкритому повітрі у зв’язку зі зниженням рівня захворюваності на COVID-19.
  • 20 квітня в Ізраїлі закрили останні два відділення для COVID-пацієнтів через відсутність нових заражень. Рівень зараження в країні знизився до 0,3%. Майже здорових пацієнтів перевели у звичайні палати відділень внутрішньої медицини.
Теги: Израиль, Пандемия, Украина

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