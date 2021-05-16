Рано вранці в неділю ізраїльські військові розбомбили будинок лідера ХАМАСу в Газі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними медиків, з понеділка в Газі було вбито щонайменше 153 людини, в тому числі 42 дитини. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, в тому числі про двох дітей.

Рада Безпеки ООН має зібратися сьогодні, щоб обговорити найсерйознішу ескалацію ізраїльсько-палестинського конфлікту за останні роки.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш нагадав обом сторонам, що “будь-які атаки на цивільних осіб і структури ЗМІ порушують міжнародне право і їх слід уникати будь-яку ціну”.

Ісламістське угруповання ХАМАС заявило, що буде продовжувати обстріли через кордон після того, як Ізраїль зруйнував 12-поверхову будівлю в місті Газа, в якому знаходилися агентства Associated Press і Al Jazeera.

Ізраїльські військові заявили, що будівля була “законною військовою метою, в якій розташовувалися військові офіси ХАМАС”, і що вони заздалегідь попередили мирних жителів про те, аби вони покинули будівлю.

Associated Press засудило напад і зажадало від Ізраїлю надати докази. “У нас немає ніяких доказів того, що ХАМАС знаходився в будівлі або діяв у ньому”, – йдеться в заяві АР.

Рано вранці в неділю ізраїльські військові заявили, що авіаударом зруйнували будинок Йехья аль-Сінвара в місті Хан-Юніс на півдні сектора Газа. Сінвар, який був звільнений із ізраїльської в’язниці в 2011 році, очолює політичне і військове крило ХАМАС у Газі.

Фото: Reuters

Кабінет безпеки Ізраїлю повинен був зібратися рано вранці в неділю, щоб обговорити бойові дії. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив в телезверненні пізно ввечері в суботу, що Ізраїль “все ще перебуває в розпалі цієї операції, вона ще не закінчена, і ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно”.