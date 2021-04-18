Про це повідомляється на сайті відомства, детальніше пише агентство Reuters.
Ізраїль скасував обов’язкове носіння масок на відкритому повітрі й повністю відкрив школи в неділю. Це стало можливим завдяки кампанії масової вакцинації проти COVID-19.
“Показники захворюваності продовжують залишатися низькими по всій країні, скасовується вимога носити маски на відкритому повітрі”, — йдеться у повідомленні МОЗ країни.
Оскільки майже 54% 9,3-мільйонного населення Ізраїля отримали обидва щеплення вакциною компаній Pfizer/BioNTech, в країні було зафіксовано різке зниження числа випадків зараження коронавірусом.
У міністерстві охорони здоров’я при цьому зазначили, що обов’язкове носіння масок і раніше поширюється на закриті громадські місця.
Міністерство освіти країни також заявило, що школи повинні продовжувати заохочувати особисту гігієну, вентиляцію класних кімнат і контролювати дотримання соціальної дистанції під час уроків і перерв.
- Раніше повідомлялося, що Ізраїль успішно долає пандемію коронавірусу. Про це свідчить і те, що в лікарнях багатьох міст починають закривати COVID-відділення через відсутність хворих.