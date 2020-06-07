Об этом сообщило министерство образования Израиля.
Более 100 школ и детских садов закрыты с 7 июня.
Коронавирус выявлен у 330 учеников и учителей, более половины случаев — в Иерусалиме. Более 16 тысяч школьников и преподавателей находятся под домашним карантином.
Все образовательные учреждения были открыты в Израиле с 17 мая, а еще с начала месяца там начали открывать их выборочно. Всего в стране сейчас 17 783 подтвержденных случаев заболевания.
- Туристический сезон в этом году не отменяется, несмотря на ситуацию с коронавирусом и карантином, и украинские туристы могут рассчитывать на отдых в ряде стран. Согласно прогнозам, будут готовы принять туристов Египет, Турция, некоторые Балканские страны, Греция. Последняя ранее планировала открыть сезон с 1 июля.