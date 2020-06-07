В Израиле из-за локальных вспышек коронавируса вновь закрываются детские учреждения, в частности, школы и детские сады.

Об этом сообщило министерство образования Израиля.

Более 100 школ и детских садов закрыты с 7 июня.

Коронавирус выявлен у 330 учеников и учителей, более половины случаев — в Иерусалиме. Более 16 тысяч школьников и преподавателей находятся под домашним карантином.

Все образовательные учреждения были открыты в Израиле с 17 мая, а еще с начала месяца там начали открывать их выборочно. Всего в стране сейчас 17 783 подтвержденных случаев заболевания.