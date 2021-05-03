Ізраїль заборонив своїм громадянам виїзд в Україну і ще 6 країн

Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я Ізраїлю.
Заборона не поширюється на пасажирів, що здійснюють пересадку в цих країнах, якщо пересадка не вимагає перебування в аеропорту понад 12 годин.
Під заборону також не потрапляють поїздки з гуманітарною метою, на спортивні збори та змагання, а також поїздки офіційних представників державних структур.
Громадяни та жителі Ізраїлю, які постійно проживають у семи вищеназваних країнах, можуть повернутися туди, подавши відповідну заяву до комісії з розгляду виняткових випадків.
Іноземні громадяни, а також співробітники ізраїльських державних служб не мають подавати для відвідування цих країн спеціальні прохання.
Громадяни та жителі Ізраїлю (включно з вакцинованими й особами, що перехворіли на COVID-19), які повертаються із цих країн до Ізраїлю, зобов’язані будуть пройти самоізоляцію протягом 14 днів. Карантин можна скоротити до 10 днів, якщо виконати два тести на COVID-19, і вони покажуть негативний результат.
Нові обмеження будуть діяти 2 тижні – до 16 травня 2021 року, однак влада може продовжити їх дію.
Нагадаємо, що Ізраїль успішно долає пандемію коронавірусу. Про це свідчить і те, що в лікарнях багатьох міст починають закривати COVID-відділення через відсутність хворих.
- В Ізраїлі імунізували 600 дітей віком від 12 до 16 років шляхом введення вакцини Pfizer. Добровольці не зазнали серйозних побічних ефектів.
- Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю скасувало обов’язкове носіння захисних масок на відкритому повітрі у зв’язку зі зниженням рівня захворюваності на COVID-19.
- 20 квітня в Ізраїлі закрили останні два відділення для COVID-пацієнтів через відсутність нових заражень. Рівень зараження в країні знизився до 0,3%. Майже здорових пацієнтів перевели у звичайні палати відділень внутрішньої медицини.