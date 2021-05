Ізраїль завдав авіаударів по будинках командирів ХАМАСу

Про це повідомила пресслужба Військово-повітряних сил (ВПС) Ізраїлю у Twitter.

“Сьогодні винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по центрах управління, розташованих у резиденціях трьох польових командирів ХАМАСу в Секторі Гази”, – наголошується в повідомленні.

Зазначається, що ці об’єкти “використовувалися терористичною організацією ХАМАС у військових цілях”.

ВПС Ізраїлю уточнили, що атакували резиденції заступника командувача північної бригади ХАМАС у місті Газа Рафи Салмана, командира роти у підсилювальному батальйоні ХАМАС у Хан-Юнісі та додаткового командира роти у батальйоні ХАМАС у Дарадж-Туфі.

