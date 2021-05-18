Ізраїль завдав авіаударів по будинках командирів ХАМАСу

Про це повідомила пресслужба Військово-повітряних сил (ВПС) Ізраїлю у Twitter.
“Сьогодні винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по центрах управління, розташованих у резиденціях трьох польових командирів ХАМАСу в Секторі Гази”, – наголошується в повідомленні.
Зазначається, що ці об’єкти “використовувалися терористичною організацією ХАМАС у військових цілях”.
ВПС Ізраїлю уточнили, що атакували резиденції заступника командувача північної бригади ХАМАС у місті Газа Рафи Салмана, командира роти у підсилювальному батальйоні ХАМАС у Хан-Юнісі та додаткового командира роти у батальйоні ХАМАС у Дарадж-Туфі.
the residence of a company commander in a Hamas reinforcement battalion in Khan Yunis and the residence of an additional company commander in a Hamas reinforcement battalion in Daraj Tufah.
— Israeli Air Force (@IAFsite) May 18, 2021
Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході?
Останніми днями спостерігається ескалація конфлікту між Ізраїлем та палестинцями.
Приводом до нового спалаху конфлікту став Єрусалим. Це місто є священним як для юдеїв, так і для мусульман.
Зіткнення між ізраїльською поліцією і палестинцями в місті почалися минулого тижня через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей із району Шейх-Джарра в Східному Єрусалимі. Ще однією причиною було рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору в День Єрусалима (відзначався 9 – 10 травня).
Палестинці спробували закидати поліціянтів камінням. У відповідь ті застосували гумові кулі, сльозогінний газ й шумові гранати. У результаті постраждали сотні людей.
10 травня Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання з приводу ескалації в Єрусалимі на тлі сутичок на Храмовій горі.
Незабаром після цих подій почалися обстріли з палестинської території, а ізраїльські військові завдали ударів у відповідь.
Ізраїль, зокрема, завдав авіаударів по деяких цілях в секторі Газа (це територія на березі Середземного моря, яка де-юре є частиною Палестини).
У ніч на вівторок, 11 травня, ізраїльські та палестинські військові вели перестрілку після зіткнень в Єрусалимі 10 травня.
Ракетні обстріли продовжилися і в наступні дні. Представники палестинського ісламістського руху ХАМАС здійснюють обстріли по території Ізраїлю, а ізраїльські ВПС обстрілюють об’єкти у секторі Газа.
З обох сторін було запущено сотні ракет: Ізраїль для їх перехоплення застосовує систему ППО “Залізний купол”.
Повідомляється про жертви з обох сторін. Зокрема, в ніч на 12 травня в результаті ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені. Ракети були випущені з сектора Газа.
Є інформація про десятки загиблих і на палестинській території.
- Ізраїль оголосив надзвичайний стан у місті Лод (в 20 км від Тель-Авіва) після заворушень, спровокованих ізраїльськими арабами.
- Міністерство закордонних справ радить українським громадянам утримуватися від відвідування Ізраїлю та Палестини.
- Організація ісламського співробітництва, що складається з 57 країн, скликала екстрене засідання через бойові дії між Ізраїлем та ХАМАС у секторі Гази.
- Раніше повідомлялося, що ізраїльські військові завдали потужного ракетного удару по вежі сектора Гази. За їхніми даними, там розміщувались “військові активи” ХАМАС та офіси міжнародних ЗМІ, яких бойовики використовували як “живий щит”.