ЗеПорушення

48

Всего нарушений

11

Максимум без нарушений
20:43 Арахамія заявив, що між Шмигалем та Степановим був конфлікт. Звільнений міністр каже, що про це не знав
20:40 В Південній Кароліні дозволили розстріл, як вид смертної кари
20:18 Ізраїль завдав авіаударів по будинках командирів ХАМАСу
20:16 Зливи та град: українців попередили про значний рівень небезпеки
19:48 Меган Маркл могла б модернізувати королівську родину
19:34 Через кадровий хаос у владі українці не отримали вчасної допомоги з перших днів пандемії, – Порошенко
19:27 Знаменитості, які розкрили, що були у вільних або поліаморних стосунках
19:19 Apple та Nike представили новинки для Apple Watch до Дня боротьби з гомофобією
19:09 Mattel випустила ляльку Барбі на честь сліпоглухої письменниці Хелен Келлер
18:48 Називали себе Ілоном Маском: шахраї за пів року виманили в людей криптовалюти на понад $2 млн
18:39 Нардеп Яценко поповнив лави фракції «Батьківщини»
18:31 Рада збереться 20 травня: що розглядатимуть
18:29 Marvel показала уривок фільму «Чорна Вдова» зі Скарлетт Йоханссон
18:16 «Батьківщина» залишила засідання Ради, де розглядали звільнення міністрів
18:04 Супермодель Наомі Кемпбелл вперше стала мамою
18:00 LEGO представила найбільший набір за всесвітом Marvel: фото
17:52 NFT картини Мікеланджело «Мадонна Доні» продали за $170 тисяч
17:51 Розслідування справи Тупицького завершено
17:19 Площу перед Нотр-Дамом закрили через підвищену концентрацію свинцю
17:14 Північна Македонія оголосила дипломата РФ персоною нон ґрата
Эксклюзив
16:52 Суд продовжив вивчення письмових доказів у справі Шеремета, – фото
16:43 Королева Єлизавета та принц Чарльз посадили дерево і запустили новий проєкт: відео
16:41 У Чилі на виборах перемогла водійка автобуса, відома як «тітка Пікачу»
16:00 Індія навряд чи відновить експорт вакцин проти COVID-19 до жовтня – ЗМІ
15:38 Снуп Догг випустить серіал про найдурніших злочинців у світі
15:29 Творці «Ріка і Морті» випустять анімаційний серіал на основі блокчейну
Партнерский материал
15:25 Під Києвом відбувся фестиваль повітряних куль «Монгольф’єрія. Мамо, я вдома»
15:22 У Білорусі заблокували опозиційний портал TUT.by
15:00 Amazon веде переговори про покупку MGM Studios за 9 млрд доларів

Ізраїль завдав авіаударів по будинках командирів ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала авіаударів по резиденціях командирів радикального палестинського руху ХАМАС у Секторі Гази. Ці приміщення використовувалися як центри управління.

Вторник, 18 мая 2021, 20:18

Про це повідомила пресслужба Військово-повітряних сил (ВПС) Ізраїлю у Twitter.

“Сьогодні винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по центрах управління, розташованих у резиденціях трьох польових командирів ХАМАСу в Секторі Гази”, – наголошується в повідомленні.

Зазначається, що ці об’єкти “використовувалися терористичною організацією ХАМАС у військових цілях”.

ВПС Ізраїлю уточнили, що атакували резиденції заступника командувача північної бригади ХАМАС у місті Газа Рафи Салмана, командира роти у підсилювальному батальйоні ХАМАС у Хан-Юнісі та додаткового командира роти у батальйоні ХАМАС у Дарадж-Туфі.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході?

Останніми днями спостерігається ескалація конфлікту між Ізраїлем та палестинцями.

Приводом до нового спалаху конфлікту став Єрусалим. Це місто є священним як для юдеїв, так і для мусульман.

Зіткнення між ізраїльською поліцією і палестинцями в місті почалися минулого тижня через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей із району Шейх-Джарра в Східному Єрусалимі. Ще однією причиною було рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору в День Єрусалима (відзначався 9 – 10 травня).

Палестинці спробували закидати поліціянтів камінням. У відповідь ті застосували гумові кулі, сльозогінний газ й шумові гранати. У результаті постраждали сотні людей.

10 травня Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання з приводу ескалації в Єрусалимі на тлі сутичок на Храмовій горі.

Незабаром після цих подій почалися обстріли з палестинської території, а ізраїльські військові завдали ударів у відповідь.

Ізраїль, зокрема, завдав авіаударів по деяких цілях в секторі Газа (це територія на березі Середземного моря, яка де-юре є частиною Палестини).

У ніч на вівторок, 11 травня, ізраїльські та палестинські військові вели перестрілку після зіткнень в Єрусалимі 10 травня.

Ракетні обстріли продовжилися і в наступні дні. Представники палестинського ісламістського руху ХАМАС здійснюють обстріли по території Ізраїлю, а ізраїльські ВПС обстрілюють об’єкти у секторі Газа.

З обох сторін було запущено сотні ракет: Ізраїль для їх перехоплення застосовує систему ППО “Залізний купол”.

Повідомляється про жертви з обох сторін. Зокрема, в ніч на 12 травня в результаті ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені. Ракети були випущені з сектора Газа.

Є інформація про десятки загиблих і на палестинській території.

Теги: авіаудари, Израиль, Палестина, ХАМАС

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook