Ізраїль завдав авіаударів по деяким цілям в Секторі Газа після того, як звідти були обстріляні ізраїльські території.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Ізраїльські та палестинські військові в Газі всю ніч вели перестрілку після зіткнень в Єрусалимі 10 травня, в результаті яких сотні людей отримали поранення.

За даними палестинських чиновників охорони здоров’я, в результаті ізраїльських авіаударів у Газі загинули щонайменше 24 людини, в тому числі дев’ять дітей.

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що вбила 15 бойовиків.

Тим часом, сьогодні вранці щонайменше шість осіб отримали поранення після ракетного обстрілу житлового будинку з Гази і після того, як бойовики ХАМАСу “Бригади Аль-Кассама” пообіцяли “перетворити Ашкелон в пекло”.

З моменту початку бойових дій в понеділок з Гази по Ізраїлю було випущено 200 ракет.

Представник ЦАХАЛа підполковник Джонатан Конрікус заявив, що 90% ракет, які летіли з Гази до Ізраїлю, були перехоплені ізраїльської системою ППО “Залізний купол”.

Повідомляється, що збройні сили Ізраїлю вбили 15 бойовиків ХАМАС і “Ісламського джихаду”. Ізраїльські збройні сили вразили близько 130 військових цілей, які в основному належать ХАМАСу, включаючи виробничі та складські об’єкти, а також військові бази або комплекси. Зараз основна робота ЦАХАЛа націлена на оперативний і розвідувальний центр ХАМАСу на півдні Гази, а також на командира батальйону ХАМАС.

ХАМАС виступив із заявою, в якій йдеться, що “поки ізраїльська окупація продовжує скоювати злочини і порушення проти палестинського народу, палестинські групи опору, включаючи ХАМАС, будуть відповідати і захищати Єрусалим, мечеть Аль-Акса і Сектор Газа”.