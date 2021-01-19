Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Всех пассажиров международных авиакомпаний обяжут предъявить отрицательный тест на коронавирус перед посадкой на рейс в страну. Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до въезда в Израиль.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.

Кроме того, было принято решение продлить нынешний усиленный режим изоляции до конца января. Этот срок меньший, чем тот, на котором первоначально настаивало министерство здравоохранения страны в связи с ростом числа новых случаев.

В частности, до 31 января декабря будет действовать:

ограничение на передвижение. Разрешено удаляться на расстояние до 1000 метров от места жительства (кроме исключительных случаев и выхода на вакцинацию);

запрет на пребывание в доме людей, не относящихся к членам нуклеарной семьи;

полностью закрывается торговля, прекращается работа системы развлечений и досуга, кроме служб доставки (без самовывоза);

количество работников на предприятиях, не ведущих прием посетителей, будет сокращено на 50 % по сравнению с текущей ситуацией (в соответствии с соглашениями между министерствами финансов и здравоохранения);

работа общественного транспорта сокращается на 50%;

В то же время, разрешено совместное пребывание не более 10 человек в закрытом помещении и до 20 человек на открытом воздухе.

Индивидуальные занятия спортом разрешены без ограничения расстояния от дома (включая выход из дома и возвращение, но без использования транспорта).

Занятия в детских садах, 1-4 и 11-12 классах школ будут проводиться с 8:00 до 13:00 (родители смогут отводить и забирать своих детей с 7 часов утра до 14:00). Занятия в системе специального образования будут проводиться для всех возрастов.

Кроме того, допускается передача детей между родителями при совместной опеке.