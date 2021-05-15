Ізраїльські військові завдали потужного ракетного удару по вежі Сектора Гази. За їхніми даними, там розміщувалися "військові активи" ХАМАС та офіси міжнародних ЗМІ, які бойовики використовували як "живий щит".

Про це повідомляє ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) у Twitter.

Ізраїльська сторона каже, що цю будівлю бойовики ХАМАСу використовували для розвідки. Крім того, Ізраїль звинуватив Палестину у свідомому використанні працівників медіа у вежі Аль-Джалаа як “живого щита”.

“У будівлі були розміщені офіси цивільних ЗМІ, за якими терористична організація ХАМАС ховається і використовує їх як живий щит. ХАМАС навмисно розміщує свої військові активи посеред цивільного населення в Секторі Гази”, – йдеться у заяві.

מטוסי קרב של צה"ל תקפו לפני זמן קצר מבנה רב-קומות הכולל נכסים צבאיים השייכים למודיעין הצבאי של ארגון הטרור חמאס pic.twitter.com/0we6vZl5oA — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021

Зазначимо, що у цій будівлі розташовані офіси кількох провідних міжнародних видань, зокрема агентства Associated Press та телеканалу Al Jazeera.

Водночас видання Al Arabiya повідомляє, що Ізраїль приблизно за годину до ракетного удару попередив людей та дав час на евакуацію.

Також з’явилися кадри знищення будівлі.

Watch: An Israeli airstrike flattens a high-rise building housing the AP and other media offices in #Gaza City. #Palestinehttps://t.co/tGXr5Kf0AR pic.twitter.com/qwqMSVi5iJ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 15, 2021

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході?

Останніми днями спостерігається ескалація конфлікту між Ізраїлем та палестинцями.

Приводом до нового спалаху конфлікту став Єрусалим. Це місто є священним як для юдеїв, так і для мусульман.

Зіткнення між ізраїльською поліцією і палестинцями в місті почалися минулого тижня через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей із району Шейх-Джарра в Східному Єрусалимі. Ще однією причиною було рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору в День Єрусалима (відзначався 9 – 10 травня).

Палестинці спробували закидати поліціянтів камінням. У відповідь ті застосували гумові кулі, сльозогінний газ й шумові гранати. У результаті постраждали сотні людей.

10 травня Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання з приводу ескалації в Єрусалимі на тлі сутичок на Храмовій горі.

Незабаром після цих подій почалися обстріли з палестинської території, а ізраїльські військові завдали ударів у відповідь.

Ізраїль, зокрема, завдав авіаударів по деяких цілях у секторі Газа (це територія на березі Середземного моря, яка де-юре є частиною Палестини).

У ніч на вівторок, 11 травня, ізраїльські та палестинські військові вели перестрілку після зіткнень в Єрусалимі 10 травня.

Ракетні обстріли продовжилися і наступними днями. Представники палестинського ісламістського руху ХАМАС здійснюють обстріли по території Ізраїлю, а ізраїльські ВПС обстрілюють об’єкти у секторі Газа.

З обох боків було запущено сотні ракет: Ізраїль для їх перехоплення застосовує систему ППО “Залізний купол”.

Повідомляється про жертви з обох боків. Зокрема, в ніч на 12 травня в результаті ракетного обстрілу Тель-Авіва одна особа загинула, десятки були поранені. Ракети були випущені з сектора Газа.

Є інформація про десятки загиблих і на палестинській території.