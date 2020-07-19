Полиция Израиля применила водометы против митингующих, которые заблокировали железную дорогу в Иерусалиме.

Об этом сообщает Times of Israel.

В Иерусалиме и Тель-Авиве продолжаются митинги против недостаточных мер властей в борьбе с COVID-19. В Иерусалиме акция проходила под зданием резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Митингующие требовали отставки премьера. Позже митинг перерос в столкновения с полицией – правоохранители применили водометы.

Также сообщается, что митингующие жгли мусорные баки и били витрины и заблокировали железную дорогу.

Полиция задержала не менее 50 граждан.