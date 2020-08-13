Об этом сообщает Reuters.
Маску заказал китайский бизнесмен, проживающий в США, но его имя не разглашается.
По словам дизайнера и владельца компании Исаака Леви, маска в 18 карат белого золота будет украшена 3600 белыми и черными бриллиантами, а также оснащена лучшими фильтрами N99.
“Я не думаю, что наш клиент пойдет в ней в супермаркет, но он будет использовать ее и там, и тут, я уверен. Это наш молодой давний клиент, очень милый, очень дружелюбный, очень богатый любитель выделиться”, — рассказал он.
Отмечается, что маску, над которой работают около 25 мастеров, можно было бы рассматривать как вульгарную демонстрацию богатства в тяжелые экономические времена, но для Леви это, прежде всего, произведение искусства.
- Итальянский бренд Prada решил производить медицинскую спецодежду и маски на фоне вспышки коронавируса в Италии.