Об этом говорится в материале #Букв.

“Наиболее частые симптомы коронавирусной инфекции – это боль в горле, иногда насморк, легкий кашель, легкое недомогание, мышечные боли, боли в спине. Такое гриппоподобное недомогание, невысокая субфербильная температура – 37,2-37-5. Очень много людей говорят, что у них пропадает чувство вкуса и запаха”, – сказал доктор.

При этом израильский специалист подчеркнул, что о притуплении вкусов и запахов рассказывали, в том числе, и врачи, которые болеют коронавирусом.

“Помимо того, у 20% бывает понос. У многих людей именно так этот вирус через несколько дней и проходит. И если им сделать снимок легких или КТ, то снимок у них будет чистым”, – пояснил он.

По словам доктора, когда болезнь усиливается, то примерно через неделю после начала и легкой симптоматики возникает кризис, сопровождаемый подъемом температуры до 38,5-39, ухудшением дыхания.

“Такие люди нуждаются в немедленной госпитализации и постоянном присмотре врачей. Многим из них будет хуже и им нужна будет вентиляция легких, потому что у них развивается виральная пневмония. И это видно на обычном снимке легких. Плохо им становится и по другим направлениям – давление падает, бывает поражение сердечной мышцы, поражение почек”, – рассказал он.