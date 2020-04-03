Об этом говорится в материале #Букв.
“Наиболее частые симптомы коронавирусной инфекции – это боль в горле, иногда насморк, легкий кашель, легкое недомогание, мышечные боли, боли в спине. Такое гриппоподобное недомогание, невысокая субфербильная температура – 37,2-37-5. Очень много людей говорят, что у них пропадает чувство вкуса и запаха”, – сказал доктор.
При этом израильский специалист подчеркнул, что о притуплении вкусов и запахов рассказывали, в том числе, и врачи, которые болеют коронавирусом.
“Помимо того, у 20% бывает понос. У многих людей именно так этот вирус через несколько дней и проходит. И если им сделать снимок легких или КТ, то снимок у них будет чистым”, – пояснил он.
По словам доктора, когда болезнь усиливается, то примерно через неделю после начала и легкой симптоматики возникает кризис, сопровождаемый подъемом температуры до 38,5-39, ухудшением дыхания.
“Такие люди нуждаются в немедленной госпитализации и постоянном присмотре врачей. Многим из них будет хуже и им нужна будет вентиляция легких, потому что у них развивается виральная пневмония. И это видно на обычном снимке легких. Плохо им становится и по другим направлениям – давление падает, бывает поражение сердечной мышцы, поражение почек”, – рассказал он.
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