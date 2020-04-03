Об этом говорится в материале #Букв.
“Проверенных лекарств против коронавируса нет. То, что мы используем, думаем, что оно помогает. Есть какие-то мысли, которые базируются на том, что давали пациентам, и думают, что оно помогло, есть ретроспективные описания групп людей с определенными болезнями. И мы исходим из этих данных и пользуемся этими лекарствами, потому что другого выбора нет”, – говорит израильский доктор.
При этом специалист также объяснил, почему больным дают определенные лекарства против малярии.
По его словам, существует такие виды лекарств от малярии: гидроксихлорохин и хлороквин, которые имеют антивирусную активность.
“Мы их даем больным средней и высокой тяжести. Не легким. Легким больным мы ничего не даем. Им не нужно ничего давать. Особенно молодым и детям”, – подчеркнул он.
По словам врача, больным также пытаются давать цинк.
“Потому что вместе с антималярийными препаратами он увеличивает их антивирусное действие в пробирке. В цинке нет побочных действий, его можно давать”, – говорит он.
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- 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.