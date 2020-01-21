Об этом сообщает Vogue.

Мальчик родился еще в субботу, но сообщить о пополнении модель решила позже.

“В 6 часов вечера в субботу наша жизнь изменилась к лучшему. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку в это невероятное время”, – написала Грэм в своем Instagram-аккаунте.

Впервые о своей беременности модель рассказала в августе на девятой годовщине свадьбы.

Отметим, что Грэм считается наиболее известной моделью plus-size. Она появлялась на обложке журнала Elle Quebec, также появлялась в модных журналах Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle UK. Кроме того, она снялась для нескольких Леви-кампаний. Грэм появлялась на Tonight Show with Jay Leno, Entertainment Tonight, CBS News и дала интервью NPR о моделях plus-size. В 2016 году, она также стала первой plus-size-моделью появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.