Об этом сообщает Vogue.
Мальчик родился еще в субботу, но сообщить о пополнении модель решила позже.
“В 6 часов вечера в субботу наша жизнь изменилась к лучшему. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку в это невероятное время”, – написала Грэм в своем Instagram-аккаунте.
Впервые о своей беременности модель рассказала в августе на девятой годовщине свадьбы.
Отметим, что Грэм считается наиболее известной моделью plus-size. Она появлялась на обложке журнала Elle Quebec, также появлялась в модных журналах Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle UK. Кроме того, она снялась для нескольких Леви-кампаний. Грэм появлялась на Tonight Show with Jay Leno, Entertainment Tonight, CBS News и дала интервью NPR о моделях plus-size. В 2016 году, она также стала первой plus-size-моделью появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.
- В последний день Недели моды в Милане зрителей ждал грандиозный показ бренда Dolce&Gabbana. Весенне-летнюю коллекцию продемонстрировали многие супермодели прошлых лет, в их числе оказалась Ева Герцигова, Карла Бруни, Китти Спенсер, Изабелла Росселини, Хелена Кристенсен и Эшли Грэм.