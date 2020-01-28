Ролик опубликован в YouTube.

В описании к видео говорится, что все эти известные люди “осознают, что свобода каждого из нас сегодня под угрозой и каждого из нас сегодня могут обвинить в совершении преступления”.

“Но все мы хотим жить в сильной правовом государстве, где закон, право на защиту и презумпция невиновности является базовыми ценностями. В эпоху постправды правда должна быть под защитой. В современных условиях скрыть правду невозможно. Но защитить ее сложно, особенно когда заинтересованные в ее сокрытии управляют правосудием. Защитить правду и наказать настоящих преступников – это и есть “Сенс”.

В клипе снимались: Виталий Кириченко, Сашко Положинский, Олег Собчук, Соня Сотник, Анастасия “Стасик” Шевченко, Виктор Придувалов, Вячеслав Пилунский, Александр “Фоззи” Сидоренко, Сергей Кузин, Женя Галич, Ахтем Сеитаблаев, Борис Таршис, Екатерина Степанкова Владимир Балух, Евгений Степаненко, Светлана Орличенко, Андрей Яценко (Diezel), Александр Ярмола, Дмитрий Шуров, Ашот Арушанов, Юрий Юрченко (“Юркеш”), Юрий Макаров, Антон Слепаков, Елена Божко, Евгений Кибец, Римма Зюбина, Сергей Танчинец Алексей Зволинский, Алексей Курбаков (Лелик), Викто ория Ягич, Иван Лень, Дмитрий Сазонов, Леся Литвинова, Анатолий Вексклярский, Лариса Руснак, Олег Фагот Михайлюта, Сергей Мартынюк, Валерий Ананьев, Александр Гагаев.