Фотокопию письмо опубликовал в Facebook ее адвокат Владислав Добош.

В своем письме Кузьменко отметила, что не будет пытаться убедить мать погибшего журналиста Людмилу Шеремет в своей невиновности, поскольку выводы об этом должны быть сделаны по итогам экспертиз.

“Мы с Вами не знакомы лично, но уже, увы, знакомы заочно. Я не буду писать и убеждать Вас, что я здесь не при чем — я хочу, чтобы Вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств, на проведении которых я настаиваю”, — пишет она.

Происходящее сейчас Кузьменко называет “шоу” и просит у матери Шеремета прощение за то, что ей приходится наблюдать за ним.

“Я просто хочу выразить Вам мое искреннее соболезнование. Вы пережили то, что боится пережить каждая мать больше всего на свете. Смерть своего ребенка. Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но Вам придется опять увидеть, что из смерти вашего сына делают шоу с нашим участием. Извините нашу страну за это. Я просто пожелаю того, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц и Вы могли бы посмотреть им в глаза. Держитесь”, — говорится в письмо.