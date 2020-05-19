Об этом она написала на своей странице в Facebook.
“Реакция Дмитрия Гордона на наше интервью смешная. Я думала, он серьезный журналист … Но, оказывается, он всего лишь “спецагент” СБУ. Кем только не назовешься, чтобы выжить в сегодняшней Украине. Говорю же, в Крыму спокойнее, приезжайте”, – написала Поклонская.
Также она отметила, что еще не все рассказала для того, чтобы отправлять это дело в Гаагу.
“По поводу флешки для Гааги … Не торопитесь – я еще не все рассказала”, – добавила Поклонская.
- 18 мая, журналист Дмитрий Гордон провел интервью с полковником ФСБ, с одним из главарей боевиков “ДНР” в 2014 году, так называемым министром обороны “ДНР” Игорем Гиркиным (Стрелковым). Неделе ранее Гордон записал интервью с “экс-генпрокурором” Крыма, депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.
- Вечером 18 мая под офисом издания “Гордон” прошли несколько акций протеста из-за скандальных интервью Дмитрия Гордона.
- В свою очередь Гордон заявил, что интервью с Поклонской и Гиркиным были сняты им при содействии украинских правоохранителей.
- В СБУ же сообщили, что Гордон сам инициировал интервью с Поклонской и Гиркиным.