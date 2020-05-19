“Экс-генпрокурор” Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала слова украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что интервью он делал в сотрудничестве со спецслужбами.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Реакция Дмитрия Гордона на наше интервью смешная. Я думала, он серьезный журналист … Но, оказывается, он всего лишь “спецагент” СБУ. Кем только не назовешься, чтобы выжить в сегодняшней Украине. Говорю же, в Крыму спокойнее, приезжайте”, – написала Поклонская.

Также она отметила, что еще не все рассказала для того, чтобы отправлять это дело в Гаагу.

“По поводу флешки для Гааги … Не торопитесь – я еще не все рассказала”, – добавила Поклонская.