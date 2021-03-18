Представитель украинской делегации в ТКГ и советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович анонсировал проведение своего семинара на тему "Сила намерения".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В анонсе семинара Арестович рассказал, что такое желание, как оно формируется; что такое цели и выбор.

“Сила намерения – это способность донести первичную идею, которая нас породила, до цели – через желания и через намерения”, – сказал Арестович и признал, что он очень любит людей.

А потом он процитировал слова Иисуса, которые тот сказал апостолу Андрею: “Ты рыбу ловишь? Идем со мной, я сделаю тебя ловцом человеков”.

“Я “ловец человеков”. Я хочу красть вас из этого жуткого дисциплинароного общества и вернуть самим себе. Это цель моей деятельности”, – подытожил советник главы ОПУ.

Кто такой Арестович?

Алексей Арестович – блогер, военный и политический обозреватель, актер. Проводит психологические семинары и тренинги. Был актером в Киевском театре-студии Черный квадрат, снимался в эпизодических ролях в российских и украинских лентах, в частности в “Возвращении Мухтара” и “Брат за брата”. Как специалист по конфликтологии участвовал в съемках шоу “Научите нас жить” на телеканале ICTV.

Находясь на должностях, Арестович опозорился не раз. В частности, Арестович обнародовал версию оккупантов о гибели украинского военнослужащего в Донбассе.

Также Арестович назвал “дятлами” и “крысами” тех, кто критиковал высказывания президента Владимира Зеленского о НАТО. Ему напомнили его собственные слова, где он называет президента ватником.

Кроме этого, Арестович заявил, что военные на фронте любят плакать и жаловаться.

Также Арестович в прямом эфире сделал неуместное заявление о “женской общаге ПТУ”, комментируя действия политических оппонентов президента.