Инициатором флешмоба считают малазийского доктора Джи Тик Шенга. В среду, 18 марта, он опубликовал в Facebook совместное с коллегами-врачами фото.

На снимке сотрудники больницы, которые одеты в медицинскую форму и маски, а Джи Тик Шенг держит в руках листок с призывом для всех оставаться дома из солидарности к врачам, во время пандемии коронавируса COVID-19 продолжают работу, несмотря на риски для их здоровья.

“Я остаюсь на работе ради тебя, останься дома ради меня”, — написал Джи Тик Шенг.

За сутки его публикация собрала почти 70 тысяч репостов и тысячи лайков. Медики во всем мире поддержали его и начали делать похожие, публикуя в Сети с хештегом “StayHome”.

Подключились к флешмобу и украинские врачи — они публикуют свои снимки под хештегами #ДякуюЛікарям #ПідтримайЛікарів и #StopКоронавірус.

My spouse, Mona (2❤), and her colleagues at Rambam medical center, have a message for you all!#StayHome pic.twitter.com/favY1yyW4g — 🇮🇱Fares Saeb (@FaresSaeb) March 19, 2020

We stayed at work for you .. you stay at home for us .. #StayHome #Covid_19 pic.twitter.com/JKHoqjt10v — FatimaFarhat (@Fatmeh_Farhat) March 19, 2020

RT if you're doing your bit to help the fight against Coronavirus #StaySafeStayHome pic.twitter.com/4n51lMencZ — NHS Million (@NHSMillion) March 19, 2020

Художник Сударсан Патнаик запечатлел этот флешмоб в яркой работе из песка.

#COVID19

"I stayed at work for you", "You stay at home for Us".

My SandArt at Puri beach .

#StayHome. #StaySafe pic.twitter.com/MZ1Q79Da9s — Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) March 19, 2020

А пользователи Сети, которые прислушались к врачам и приняли решение оставаться дома, ответили медиками постами с благодарностью.