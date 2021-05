Таке зізнання вона зробила в новому епізоді шоу “Сімейство Кардаш’ян” (“Keeping Up with the Kardashians”), інформує американський телеканал CNN.

Як відомо, епізоди шоу зазвичай знімаються за кілька місяців до виходу в ефір. Тизер нового епізоду був опублікований у Мережі напередодні.

Як зазначає видання People, іспит був необхідний для того, щоб отримати змогу продовжувати навчання ще протягом трьох років.

У ролику Кім спілкується зі своєю наставницею – юристкою Джессікою Джексон. Та повідомляє, що для того, щоб скласти іспит, зірці реаліті-шоу потрібно було набрати 560 балів, але вона отримала 474 бали.

“Я невдаха”, – відреагувала на це Кардаш’ян.

У тизері 40-річна Кім, яка мріяла стати юристом, щоб продовжувати діяльність у галузі кримінального судочинства, також зізналася сестрам Кортні і Хлої, що провалила важливий іспит.

“Якщо ти проходиш програму юридичної школи так, як я, то це чотирирічна програма, а не звичайна трирічна. А по закінченні першого року ви повинні скласти baby bar (так у США називають іспит для юристів-першокурсників, – ред.). Я чула, що насправді це складніше, ніж звичайний іспит”, – пояснила Кім на камеру.

Вона поскаржилася, що “шість тижнів поспіль по 10-12 годин на день” готувалася до іспиту, і все одно не змогла його скласти.

“Для мене було так важливо зробити це. Провал на іспиті пригнічує тебе і просто викликає бажання здатися”, – наголосила зірка.

За словами Кім, її також засмучує той факт, що під час підготовки до іспиту вона не могла проводити час зі своїми дітьми.

“Той факт, що я провела весь цей час далеко від своїх дітей, мене засмучує. У мене немає часу. Наступний тест буде в листопаді. І я знімаю фінал нашого шоу, який буде таким емоційним. І мій день народження – мені 40 років – я спланувала поїздку, і вже занадто пізно скасувати (зірка відзначала 40-річчя 21 жовтня 2020 року, – ред.)… І якщо я знову зазнаю невдачі, то який в цьому сенс?” – заявила Кардаш’ян.

Однак сестри підтримали Кім, зазначивши, що їхній батько –адвокат Роберт Кардаш’ян (котрий помер у 2003 році) пишався б нею.

За даними видання People, зірка складала іспит у розпал пандемії COVID-19 у червні минулого року. Водночас епізод шоу “Сімейство Кардаш’ян”, у якому Кім розповіла, що провалила іспит, було знято в жовтні 2020 року.

Судячи з останніх дописів в Instagram, вона не відмовилася від мрії стати юристом.

Так, відповідаючи на запитання фоловерів в Instagram Stories, Кім зазначила, що іспит важкий, і вона поки що його не склала.

“Проте я не здаюся і готуюся незабаром скласти його знову”, – додала вона.

Ще у квітні 2019 року Кардаш’ян розповідала в інтерв’ю Vogue, що для неї важлива реформа правосуддя і що вона хоче продовжувати боротьбу за систему помилування. Для цього Кім почала слухати чотирирічний курс права в юридичній фірмі в Сан-Франциско. У 2022 році, після складання іспитів, Кардаш’ян планувала стати юристом.

Каліфорнія – один зі штатів США, в яких юристам-початківцям без наукового ступеня дозволяється стажуватися або навчатися у юриста чи судді, що практикують.