Сегодня в Печерском суде Киева продолжается рассмотрение меры пресечения для экс-нардепа Татьяны Черновол, которой сообщили о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса Партии регионов в 2014 году.

Об этом сообщают #Буквы.

Народный депутат от “Европейской Солидарности” София Федина заявила, что советские концлагеря не были наполнены преступниками – там в основном содержались политические узники, те, кто говорил правду.

“А правда в том, что сегодня у нас тотальный провал в экономике. У нас тотальный провал в международной политике… Я боюсь, что в ближайшее время нашим людям будет угрожать не только безработица, но и голод и репрессии”, – сказала Федина.

Владимир Вятрович, нардеп от “ЕС”, рассказал, что нынешняя власть занимается репрессиями. По его словам, главным объектом репрессиий нынешней власти является политическая сила “Европейская Солидарность”.

“На самом деле то, что сейчас происходит – это реванш “Антимайдана”. В 2014 году за Антимайданом стояла власть, но он тогда проиграл. Я уверен, что и сейчас проиграет… “Большой террор” в 1937-38 годах также начинался с маленьких задержаний. Те задержания не хотели видеть другие люди”, – сказал Вятрович.

Народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол заявила, что сегодня Печерский суд будет рассматривать меру пресечения для нее.

“Прокуратура подала достаточно мягкую меру пресечения – домашний арест. Но мне кажется, что будут найдены варианты, чтобы дать мне более жесткую меру пресечения. Но я не чувствую себя жертвой – я победитель”, – сказала Черновол.