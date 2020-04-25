Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова”.
Как сообщалось ранее, сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что если Верховная Рада Украины назначит Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам, Грузия отозвет своего посла.
Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в ответ назвал Грузию “небольшой страной”, которая проявляет “политическую агрессию”. Также политик пригрозит Грузии сильными дипломатическими проблемами.
Такое неоднозначное заявление вызвало бурную реакцию в Грузии, однако это не повлияло на позицию нардепа.
“Я считаю, что нужно на себя сначала смотреть. Когда кто-то — большая страна или маленькая страна — будет нам говорить, что будут отзывать посла, или делать оказывать дипломатическое давление просто из-за назначения любого человека, гражданина Украины, в правительство… То мы не будет это пропускать, это дипломатически вообще невозможно. Мы суверенная страна, нужно уважать суверенитет другой страны”, — заявил Арахамия.
Также Арахамия, комментируя реплику журналиста о том, что это высказывание было некорректным и может привести к дипломатическому скандалу, заявил, что он — не дипломат.
“Смотрите, есть дипломаты, а есть политики. И вот я как политик, а я не дипломат, считаю [так], и это полностью искреннее заявление, что никто не должен оказывать какое-либо давление”, — подчеркнул он.
На видео с 2:03:00
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