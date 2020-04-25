Давид Арахамия объяснил свое высказывание о том, что у Грузии могут быть сильные дипломатические проблемы из-за скандала вокруг Михеила Саакашвили.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова”.

Как сообщалось ранее, сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что если Верховная Рада Украины назначит Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам, Грузия отозвет своего посла.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в ответ назвал Грузию “небольшой страной”, которая проявляет “политическую агрессию”. Также политик пригрозит Грузии сильными дипломатическими проблемами.

Такое неоднозначное заявление вызвало бурную реакцию в Грузии, однако это не повлияло на позицию нардепа.

“Я считаю, что нужно на себя сначала смотреть. Когда кто-то — большая страна или маленькая страна — будет нам говорить, что будут отзывать посла, или делать оказывать дипломатическое давление просто из-за назначения любого человека, гражданина Украины, в правительство… То мы не будет это пропускать, это дипломатически вообще невозможно. Мы суверенная страна, нужно уважать суверенитет другой страны”, — заявил Арахамия.

Также Арахамия, комментируя реплику журналиста о том, что это высказывание было некорректным и может привести к дипломатическому скандалу, заявил, что он — не дипломат.

“Смотрите, есть дипломаты, а есть политики. И вот я как политик, а я не дипломат, считаю [так], и это полностью искреннее заявление, что никто не должен оказывать какое-либо давление”, — подчеркнул он.

На видео с 2:03:00