Об этом сообщила пресс-служба политсилы и сам Ляшко.
“Я возвращаюсь. Я возвращаюсь в парламент, так как не могу равнодушно наблюдать, как мою страну добивают до ручки. Не могу стоять в стороне, когда власть продает землю, сдает национальные интересы и лишает украинцев будущего”, – заявил Ляшко.
Напомним, 23 мая в Киеве обнаружили застреленным народного депутата Украины Валерия Давиденко (группа “Довира”). В связи с этим на 208-м округе Черниговской области проведут довыборы.
- 10 июня лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко и лидер “Радикальной партии” Олег Ляшко встречались в киевском кафе.
- Позже Тимошенко заявила, что ее политическая сила поддерживает на выборах в Верховную Раду на 208-м округе в Черниговской области кандидатуру лидера Радикальной партии Олега Ляшко.