На XXVII съезде "Радикальной партии" приняли решение об участии РПЛ в местных выборах и выдвинули Олега Ляшко кандидатом в народные депутаты по 208 округу.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы и сам Ляшко.

“Я возвращаюсь. Я возвращаюсь в парламент, так как не могу равнодушно наблюдать, как мою страну добивают до ручки. Не могу стоять в стороне, когда власть продает землю, сдает национальные интересы и лишает украинцев будущего”, – заявил Ляшко.

Напомним, 23 мая в Киеве обнаружили застреленным народного депутата Украины Валерия Давиденко (группа “Довира”). В связи с этим на 208-м округе Черниговской области проведут довыборы.