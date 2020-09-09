Бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский во время интервью Украинской службе BBC агрессивно отреагировал на приведенную журналисткой его фразу о воссоединении Украины и РФ, сказанную на российском ТВ.

Полный текст интервью опубликован на сайте Украинской службы BBC.

Фамилия Пальчевского — среди фаворитов на выборах киевского мэра. По информации СМИ, через несколько дней он, скорее всего, объявит о своем новом походе в политику. В связи с этим Пальчевский дал интервью Украинской службе BBC.

На вопросы о том, зачем он ездил выступать на российских ток-шоу и регулярно дает им комментарии, Пальчевский ответил, что так он приближает мир на Донбассе. Журналисты привели ему его же фразу на ток-шоу канала “Россия 1”, где он говорит о воссоединении Украины и России.

“Чем больше и грубее вы будете ругать Украину, тем дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения”, – сказал Пальчевский.

Отрывок эфира со словами Пальчевского BBC News Ukrainian приводит в публикации.

Тем не менее бизнесмен несколько раз эмоционально заявил, что слова о воссоединении — ложь, и что такого он сказать не мог.

“Найдите мне слово “воссоединение”, и я вас зауважаю. Но вы же не найдете. А знаете, почему? Потому что я прошел 90-е годы и фильтрую базар. Я таких глупостей насчет воссоединения сказать не мог”, – заявил Пальчевский.