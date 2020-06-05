Под Верховной Радой прошла акция в поддержку закона о запрете производства меха в Украине.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Зоозащитники отмечают, что законопроект № 2360 защищает животных от жестокого обращения и отстаивает право граждан на безопасную окружающую среду.

Кроме того, документ также предусматривает закрытие всех пушных ферм в Украине до 2025 года.

Активисты пришли под здание Парламента с плакатами:

“Остановить кровавый бизнес”, “Я тебе не шуба”, “Мех – это убийство” и другими.